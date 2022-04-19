سريلانكا تطلب مساعدة مالية عاجلة من صندوق النقد الدولى

جدة - نرمين السيد - وكانت سريلانكا قد أعلنت فى وقت سابق، تخلفها عن سداد كافة ديونها الخارجية، وذلك فى ظل أزمة اقتصادية عميقة تشهدها البلاد التى تعانى نقصًا فى الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائى وتضخم متسارع وديون هائلة.

وتفاقمت الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا فى سريلانكا التى أصبحت محرومة من عائداتها السياحية، إضافة إلى سلسلة من القرارات السياسية السيئة، حسب وكالة "رويترز".