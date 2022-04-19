عاجل- حصيلة خسائر أوكرانيا فى الساعات الأخيرة للعملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، أكد بيان لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو بالجيش الروسى قصف 60 هدفًا عسكريًا فى أوكرانيا، خلال الساعات الأخيرة، بما فى ذلك مستودعين لصواريخ "توشكا-يو".

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