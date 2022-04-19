عاجل- البنتاجون: الجيش الروسى يعانى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربى، أن الجيش الروسى رغم تركيزه على المناطق الجنوبية والشرقية فى أوكرانيا ما يزال يواجه صعوبات لوجستية لإيصال المساعدات لجنوده فى تلك المناطق.





وأضاف كيربى، أن قرار تعيين قائد عام للقوات الروسية فى أوكرانيا هو دليل على سعى موسكو لتحسين قدراتها اللوجستية ليكون لها قيادة موحدة من أجل ضمان نجاح عملياتها العسكرية.

وقال كيربى "لا نعتقد أنهم تمكنوا من تخطى جميع التحديات التى تواجههم، وأحد المؤشرات هو تعيينهم للجنرال الجديد ليتسلم القيادة الكاملة للقوات فى أوكرانيا، لم يكن هناك شخص واحد يترأس العمليات كلها، ونحن نعتقد بأنهم قاموا بذلك لأنهم يريدون تحسين القيادة والتحكم فى العمليات وأن تصبح لديها قدرات لوجستية أكثر نجاحا"، مضيفًا أنهم لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة فيما يتعلق بالقيادة والتحكم فى قدراتهم اللوجستية.