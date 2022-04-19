وأضاف كيربى، أن قرار تعيين قائد عام للقوات الروسية فى أوكرانيا هو دليل على سعى موسكو لتحسين قدراتها اللوجستية ليكون لها قيادة موحدة من أجل ضمان نجاح عملياتها العسكرية.
وقال كيربى "لا نعتقد أنهم تمكنوا من تخطى جميع التحديات التى تواجههم، وأحد المؤشرات هو تعيينهم للجنرال الجديد ليتسلم القيادة الكاملة للقوات فى أوكرانيا، لم يكن هناك شخص واحد يترأس العمليات كلها، ونحن نعتقد بأنهم قاموا بذلك لأنهم يريدون تحسين القيادة والتحكم فى العمليات وأن تصبح لديها قدرات لوجستية أكثر نجاحا"، مضيفًا أنهم لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة فيما يتعلق بالقيادة والتحكم فى قدراتهم اللوجستية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- البنتاجون: الجيش الروسى يعانى فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.