قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، لتأمين زيارات جماعية للإسرائيليين بالتزامن مع عيد الفصح، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وحسبما ذكرت الوكالة، فإن "قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، محاولة إخراج المصلين من باحاته، تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية". فيما يدافع الجانب الإسرائيلى عن موقفه، قائلاً إنه يسمح منذ سنوات "لليهود بزيارة جبل الهيكل خلال عيد الفصح لساعات محددة وبمجموعات صغيرة".

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