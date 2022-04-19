مشاركة رونالدو أمام ليفربول.. غموض وترقب

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء، مع فريقه مانشستر يونايتد أمام ليفربول الإنجليزي، وذلك في أصداء إعلان "الدون" وفاة رضيعه.

ويستضيف ملعب "آنفيلد" مواجهة قوية بين ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومساء الاثنين، كتب رونالدو عبر حسابه الشخصي "تويتر": "ببالغ الحزن نعلن وفاة رضيعنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد".

وتابع: "فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة، نود أن نشكر الأطباء والممرضات على كل الرعاية والدعم المقدمين".

وأتم: "لقد دُمرنا ونطالب بالخصوصية في هذا الوقت الصعب للغاية، ولدنا أنت ملاكنا، سنحبك للأبد".

وكانت جورجينا، صديقة رونالدو حاملًا في توأم، ولكن أحدهما توفي، مثلما أعلن رونالدو.