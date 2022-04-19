قدم أونلاين وأستلم سلفتك فورى بدون تحويل الراتب وبأقل دخل شهري

قدم أونلاين وأستلم سلفتك فورى بدون تحويل الراتب ، سلفة نقدية سريعة وفورية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بصيغة إسلامية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي ، حيث تتيح منصة سلفة للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة إمكانية الاستفادة من هذا المنتج بأقل دخل وأسهل الشروط والمتطلبات.

التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ، حيث توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بصيغة إسلامية ، كما تتيح منصة سلفة للعميل إمكانية الاستفادة من السلفة النقدية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، كما وفرت منصة سلفة الإلكترونية للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي من أى مكان داخل المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد المكاتب الرئيسية لمنصة سلفة المتواجدة في المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري. مبلغ السلفة يمكن أن يبدأ من 1000ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي. طالب التمويل يمكنه سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب علي أقساط مجدولة وميسرة. قرض منصة سلفة الإلكترونية متاح بهامش ربح منافس. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة التي يحتاج إليها العميل. إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من قرض منصة سلفة بدون تحويل الراتب