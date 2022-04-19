نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأشيرات المهنية الفورية من منصة قوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر منصة قوي الرقمية العديد من الخدمات الإلكترونية لدعم وتأسيس نهوض المنشآت والشركات بالمملكة العربية السعودية ، ومن ضمن الخدمات العديدة التي نتحدث عنها خدمة إصدار التأشيرات المهنية الفورية من منصة قوي ، وهي خدمة تمكن المنشآت من طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية بشكل فوري دون الحاجة لمستندات ورقية أو زيارة أحد فروع الوزارة ، وتلك الخدمة مخصصة تحديداً للمنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة العمل السعودي ، كما تقدم منصة قوي خدمات أخري من ضمنها وليس علي سبيل الحصر خدمة التأشيرات المهنية الفورية ، وخدمة تسجيل المنشآت من منصة قوي والتي يمكن الاطلاع علي تفاصيلها عبر موقعنا ثقفني.

شروط إصدار التأشيرات المهنية الفورية من منصة قوي

يضع النظام الخاص بمنصة قوي التابعة لوزارة العمل السعودية مجموعة ضوابط لإصدار التأشيرات المهنية هي :

يشترط أن يكون السجل التجاري الخاص بالمنشأة ساري. ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري. كما يشترط أن تكون حالة المنشأة قائمة. يجب سريان رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد التابع للجهة المستصدرة للتأشيرات. ضرورة التزام الجهة بتنفيذ قانون حماية الأجور. يجب أن يكون نشاط المنشأة مسموح به لتقديم الخدمة. أن تكون جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل أو الأخضر صغير جدًا. يستثني من هذا الشرط الكيان الحالي في حال منشآت التأسيس، والأخضر المتوسط أو أعلى في حال منشآت التوسع. يستوجب كذلك وجود رصيد كافٍ للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في أبشر.

رصيد المنشأة في قوي

يقصد به العدد المتاح علي ملف المنشأة لتوظيف غير السعودين عبر منصة قوي :

طلب إصدار تأشيرة تأسيس والتأشيرات المهنية الفورية

تتصدر التأشيرات المهنية الفورية خدمات منصة قوى ، ونتعرف علي طريقة إستخراج التأشيرات التأسيسية عبر منصة قوى ، حيث يتم تقديم طلب لإصدار التأشيرات التأسيسية عبر منصة قوى كالآتي :

عن طريق حساب صاحب المنشأة في قوي. يتم اختيار خدمة استقدام التأشيرات الفورية من الخدمات الإلكترونية داخل الحساب. بعدها يتم الضغط علي إرسال طلب. نتوجه إلي تحديد خدمة “التأشيرات الفورية (تأسيس)”. يتم تعبئة جميع بيانات الطلب عبر خدمات التأشيرات المهنية الفورية. أخيراً نضغط علي تقديم طلب تأشيرة تأسيس.

طريقة إلغاء فئة تأشيرة التأسيس واسترداد المبلغ المالي

التأشيرات المهنية الفورية هي خدمة تقدمها قوى ، و يتم إلغاء الفئة واسترداد المبالغ المالية في قوى بالخطوات التالية :

يتم تسجيل دخول علي حساب المنشأة في قوي.

من الصفحة الرئيسية نختار خدمة استقدام القوي العاملة من قائمة الخدمات الإلكترونية.

نضغط علي إرسال طلب.

علينا اختيار خدمة “التأشيرات الفورية (تأسيس)”.

بعدها يتم اختيار طلبات الرصيد من قائمة الطلبات.

بعد ذلك نقوم باختيار علامة “$” لإلغاء طلب الرصيد.

أخيراً يتم تأكيد طلب الإلغاء.

يجب الانتباه إلي فترة السماح والتي تقدر بـ 12 شهر من أول عملية إصدار تأشيرة أو نقل خدمة وافد إلي المنشأة خلال فترة التأسيس ، بالأخذ في الاعتبار أن تكون المنشأة هي الأولى على مستوى الكيان تحت الرقم الموحد.