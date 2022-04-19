نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحتي التخصصي slenquiry.seha.sa كيفية الاستعلام على إجازة مرضية والتقديم الإلكتروني في المقال التالي
صحتي التخصصي slenquiry.seha.sa كيفية طلب الحصول على إجازة مرضية عبر تطبيق منصة صحتي الإلكترونية والاستعلام عن الطلبات المقدمة قبيل عيد الفطر المبارك، حي تفتح المنصة الباب للتسجيل الإلكتروني للتعامل مع وزارة الصحة وتحضير التقارير وإرفاق التقرير الصحي للموظفين والطلاب بطريقة سهلة دون التعقيدات الكبيرة.
صحتي التخصصي slenquiry.seha.sa كيفية الاستعلام على إجازة مرضية والتقديم الإلكتروني
يبحث الطلاب في المدارس السعودية في صيام رمضان والذين تعرضوا للمرض التعرف على كيفية الحصول على مبرر مقبول بالمدارس للغياب، كما يتم تقديم المبرر الكافي لغياب موظف من القطاع الحكومي السعودي للأسباب الصحية عبر اتباع عدد من الخطوات والمبررات التي تبرر الغياب دون أن يتم المعاقبة أو الخصم من الراتب والحصول على علامة حمراء في السجل الوظيفي.
تقارير وزارة الصحة السعودية
تقوم وزارة الصحة المملكة بالترابط مع كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية، حيث تشمل التعامل الرقمي الإلكتروني في جميع المؤسسات الخاصة بالمملكة، ويكون التعامل الرقمي الإلكتروني بالوزارة ضمن الثورة الرقمية التي أطلقتها مؤسسات المملكة مجتمعة بالاتفاق مع اتباع رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في خلال الأعوام القليلة الماضية والتي تقضي بأن يتم التسجيل والحصول على التقارير والاستعلام إلكترونيا بشكل كامل، ويضمن التعامل الإلكتروني في وزارة الصحة عدد من الفوائد:
- التسهيل على المتعاملين مع المؤسسة لضمان سهولة في التسجيل والاستعلام.
- أن يكون لكل فرد موجود على أراضي المملكة، سعودي – موظف أو مقيم، سجل طبي خاص به في قاعدة بيانات وزارة الصحة.
- يكون لدى الوزارة سجل وبيانات عن صحة العاملين بالقطاع الحكومي للوقوف على العوامل التي تحسن صحتهم أو التي تؤذيهم.
- يمنع التعامل الرقمي التكدس في المؤسسات بما يضيع الوقت والجهد.
- تضمن المؤسسة دقة البيانات المقدمة إليها ودقة المعلومات الخارجة منها مغ السرية التامة لجميع المسجلين.
- يتم ربط قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة مع المؤسسات وقاعدة بيانات المواطنين على منصة أبشر الإلكترونية.
كيفية الاستعلام عن إجازة مرضية
- يجب أن يكون المستخدم له حساب على موقع وزارة الصحة بالمملكة.
- يكون قد تقدم بطلب إجازة مرضية من قبل والذي يكون طلب ممول بالتقارير الطبية من مستشفى معتمد وأطباء معتمدين لدى الوزارة.
- يتم الدخول من جديد على رابط وزارة الصحة.
- يقوم المستخدم بالدخول على ايقونة “الاستعلام عن الإجازة المرضية”.
- يتم تسجيل رمز الخدمة ورقم الهوية.
- يبدا الاستعلام للتعرف على إمكانية قبول اللب والحصول على الإجازة أو رفض هذا الطلب.
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