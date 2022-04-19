الجيش اليمنى: عصابات الحوثى تواصل خروقاتها لـ الهدنة

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى استمرار الخروقات التى ترتكبها ميليشيات الحوثى الإرهابية، بحق الهدنة الأممية على مستوى الجميع الجبهات فى محافظات تعز والحديدة والضالع وحجّة وصعدة والجوف ومأرب.





وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أصدر الجيش اليمنى بيانا قال فيه إن 74 خرقًا للهدنة ارتكبتها ميليشيات الحوثى، تم رصدها، أمس الاثنين منها 31 خرقاً فى محور تعز، و17 فى محورى البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة، و13 جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مأرب و5 خروقات غرب محافظة حجة، و3 فى محور الضالع، وخرقان فى محور أبين، وخرقان شرق الجوف، وخرقاً واحداً فى جبهة رازح غرب صعدة.

وتتمثل الخروقات محاولات تسلل نفذتها عناصر الميليشيات المدعومة من إيران باتجاه مواقع عسكرية فى مديرية حرض بمحافظة حجة، ولكن الجيش اليمنى تصدى لها وأحبطها، كما أطلق الحوثيون صاروخا على موقع للجيش فى جبهة البلق جنوب مأرب دون وقوع أضرار بشرية.

وواصلت الميليشيا الحوثية الدفع بتعزيزات إلى جبهات عدة منها مواقع فى محور حيس بالحديدة، كما ارتكبت خروقات أخرى بإطلاق نار متواصل على مواقع القوات اليمنية بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة فى جميع الجبهات، وكذلك تحليق الطيران الاستطلاعى المسيّر فى الجبهات المحيطة بمأرب، وفى جبهتى لودر وثرة بمحور أبين.