عاجل- روسيا ترد على واشنطن بشأن دعم الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تعتبر تصريح واشنطن "خطوة دعائية"، مضيفة "هذه الفكرة تظهر كل ثانية، غير مدعمة بأى قانون أو حقائق، لا أحد يتحدث عن الحقائق على الإطلاق، هذا مطلوب اليوم لأنشطة الدعاية الإعلامية لواشنطن".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد أعلن فى وقت سابق إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إدراج روسيا فى قائمة "المتواطئين مع الإرهابيين"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

ووفقا لمصدر بشبكة "سى إن إن" لم يذكر اسمه فى الإدارة، يُنظر إلى إمكانية إدراج موسكو فى قائمة الارهاب على أنها "أداة لمساءلة روسيا" عن الوضع حول أوكرانيا.