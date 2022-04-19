واشنطن تبدى استعدادها للاستماع إلى مخاوف بيونج يانج.. ولكن بشرط!

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأخبار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فى إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة مستعدة للاستماع إلى أى مخاوف قد تكون لدى كوريا الشمالية، ولكن فقط إذا جلست إلى طاولة الحوار، داعيا بيونج يانج إلى العودة إلى الدبلوماسية.
وأشار برايس إلى أن كوريا الشمالية ستستمر فى مواجهة العواقب حتى تتوقف عن إجراءاتها التصعيدية، قائلاً إن "بيونج يانج لم تقدم أى مؤشرات ملموسة على أنها منفتحة على هذا الحوار".
وأضاف برايس: "نراقب عن كثب الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، ونحذر من حدوث استفزازات إضافية محتملة من كوريا الشمالية"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاؤها اتخذوا "سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية"، لإدانة الاستفزازات الصاروخية الأخيرة من قبل الشمال.
وأضاف: "أفعالنا تهدف إلى أن نوضح لكوريا الشمالية أن سلوكها التصعيدى سيؤدى إلى عواقب، وهذه العواقب ستستمر طالما ظلت تواصل الاستفزازات".
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