عاجل- زلزال عنيف يضرب الفلبين

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر جزيرة مينداناو بالفلبين.



جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر جزيرة مينداناو بالفلبين. وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يرد حتى الآن ما إذا كان الزلزال أسفر عن سقوط ضحايا أو تسبب فى أضرار مادية.

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