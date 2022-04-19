جدة - نرمين السيد - قصفت القوات الأوكرانية قرية جولوفتشينو فى مقاطعة بيلجورود الروسية المتاخمة لحدود أوكرانيا بحوالى عشرة كيلومترات، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة امرأة، حسبما أكدت تقارير إخبارية.





وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أكد رئيس مقاطعة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، أنه تم استهداف قرية جولوفتشينو الواقعة بالقرب من الحدود من الجانب الأوكرانى، قائلاً إنه "كان هناك قصف من الجانب الأوكرانى لقرية جولوفتشينو فى منطقة جريفورونسكى. وهناك دمار". وأشار جلادكوف إلى إصابة سيدة من سكان المنطقة جراء القصف، وأنها تتلقى الرعاية الطبية اللازمة الكاملة الآن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- إصابة إمرأة فى قصف للقوات الأوكرانية على قرية روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.