عاجل- البيت الأبيض يدرس إعادة فتح سفارة واشنطن فى كييف

جدة - نرمين السيد - وكانت بساكى قد أعلنت فى وقت سابق، عدم وجود أى خطط لدى الرئيس الأمريكى لزيارة أوكرانيا فى الفترة الراهنة، مؤكدة أن واشنطن تعتزم مواصلة تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا رغم التحذيرات الروسية.

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