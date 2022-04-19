عاجل- ترامب يظهر على ساحة الحرب بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب، فى تصريح نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لا جدوى من عدم جلوس روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى نوع من الاتفاق".
وشدد الرئيس الأمريكى السابق على ضرورة إيجاد حل للوضع الحالى فى الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الحل يجب أن يتم الآن تحديدًا.
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