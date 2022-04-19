امرأة تتعرض للطعن فى محطة مترو بـ نيويورك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، قال متحدث باسم شرطة نيويورك، إن المرأة البالغة من العمر 27 عاما، تم نقلها إلى مستشفى قريب، بعد تعرضها للطعن فى محطة هيرالد سكوير، مشيرًا إلى أنها فى حالة مستقرة.
وأضاف المتحدث أن المشتبه به المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق وإنه لا يزال طليقا.
وكان ذلك فى أحدث هجوم عشوائى يشهده نظام النقل العام فى نيويورك، بعد أيام من إطلاق نار بمترو الأنفاق فى محطة بروكلين، مما أسفر عن وقوع 16 مصابا بينهم 10 بالرصاص.
وألقت الشرطة الأمريكية فى اليوم التالى القبض على المشتبه به، ويدعى فرانك جيمس ويبلغ من العمر 62 عاما.
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