وزيرة الخزانة الأمريكية: لن نشارك باجتماعات دولية تتواجد فيها روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، اليوم الاثنين، إن وزيرة الخزانة الأمريكية جينيت يلين لن تشارك فى أى اجتماعات لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى التى سيحضرها ممثلون روس.





وقالت بساكى، خلال مؤتمر صحفى نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية: "أكدت وزيرة الخزانة أنها لا تخطط لحضور الأحداث أو الاجتماعات التى يشارك فيها الروس".

كان البيت الأبيض قد أعلن أن الولايات المتحدة تواصل الإصرار على مناقشة مشاركة أوكرانيا فى قمة مجموعة العشرين المقبلة، ومنع روسيا من المشاركة فيها.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى -خلال مؤتمر صحفى يوم الأربعاء- أنه من الصعب التكهن بشأن تنظيم قمة العشرين، مشيرة إلى أن القمة ستعقد بعد 7 أشهر.