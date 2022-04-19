إسرائيل تدرس الرد على الأردن بعد استدعاء القائم بأعمال سفارتها

المدينة نيوز :- بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الإثنين، رد بلاده على الأردن بعد استدعاء القائم بأعمال السفارة لدى عمان للاحتجاج "الصارم" على ما يجري بالمسجد الأقصى.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "عقد وزير الخارجية يائير لابيد اليوم (الإثنين) اجتماعا لبحث الرد الإسرائيلي على الاتهامات الأردنية"، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت القناة أن مسؤولين سياسيين في إسرائيل أعربوا عن خيبة أملهم من الموقف الأردني ، وفق الاناضول .
ونقلت عن أحدهم (لم تسمه) قوله: "بذلت إسرائيل جهودا كبيرة لمنع تصعيد الأحداث في الحرم القدسي - وتحدث عدد من المسؤولين الإسرائيليين من بينهم (وزير الدفاع بيني) غانتس ولابيد ومسؤولون آخرون مع الملك (عبد الله الثاني) ومسؤولين أردنيين".
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الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان
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