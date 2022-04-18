اتحاد الكرة السعودي يعلن زيادة عدد الفرق السعودية في الدوري إلى 18 فريق

زيادة عدد الفرق السعودية، ذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم أن فرق الدوري سيتم مدها لتصبح ثمانية عشر فريق بدلًا من ستة عشر فريق وذلك مع الموسم الكروي الجديد القادم 2023-2024 وتعتبر تلك الخطوة نقلة كبيرة من حيث المواجهة العالمية مع بعض الفرق الأخرى وخاصةً بالشرق الأوسط وفيما يلي المزيد من التفاصيل بشأن قرار زيادة عدد أندية الدوري السعودي.

تفاصيل زيادة عدد الفرق السعودية في الدوري السعودي إلى 18 فريق

يوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه أمام تلك الزيادة سيتم إهباط عدد فريقين من الفرق السعودية للدرجة الأولى حتى يتمكن تصعيد عدد أربع فرق أخرى في دوري المحترفين وهذا للموسم الكروي القادم فقط، ويشير إلى أن الآلية المتبعة في هبوط وصعود الفرق ستكون نفس الآلية التي تم اتباعها الموسم الكروي الماضي حيث يتم تصعيد ثلاث فرق وتهبيط ثلاث فرق أخرى مقابلها وذلك بعد انتهاء الموسم الكروي القادم، وذكر أنه سيكون هناك قدرة على استضافة لاعب أجنبي ثامن بدلًا من سبعة لاعبين أجانب محترفين وبذلك يصبح الموسم الكروي القادم جامعًا لسبعة لاعبين.

قواعد تنظيم مباريات كرة القدم

ونجد أنه في الفترة الحالية يتم إضافة العديد من القواعد والنقاط الجديدة في تنظيم مسابقات كرة القدم بالمملكة وتعود تلك الإضافات إلى إما تعديل قرار أو إزالته أو رفض آخر، والقرار السابق بشأن زيادة عدد الفرق المشاركة هو قرار حكيم حتى يكون هناك تطور واضح في تدريب اللاعبين بدنيًا، وزيادة المنافسة بين الفرق وبعضها حتى يتم الهرب من الهبوط قدر المستطاع بكل موسم كروي.

مع العلم أن زيادة عدد فرق الدوري السعودي شهد ثلاث إضافات في العشر سنوات الأخيرة لهذا القرن حتى وصل عدد الفرق الحالية حتى ثمانية عشر فريق بعدما كان ستة عشر ولكن هل من الممكن أن تصل تلك الزيادة مستقبلًا إلى عشرين فريق أم سيكون هذا هو الحد الأقصى للزيادة المسموح بها؟، على الرغم من وجود عدد كبير من المنتخبات العالمية تشارك في المباريات بعدد عشرين فريقًا، وقد قام الاتحاد الانجليزى بزيادة العدد إلى 22 فريق ولكن تم التراجع عن هذا القرار بعد فترة.