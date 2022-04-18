نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور.. رابط تسجيل أول ابتدائي 1444 عبر نظام نور برقم الهوية فقط 1443وخطوات تسجيل أولى ابتدائي 1444 بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل نظام نور تسجيل أولى ابتدائي 1443بعدما بدأت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في استقبال طلبات تسجيل أولى ابتدائي 1444 و متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 عبر منصة نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد وشروط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور أولى ابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443للأطفال خريجي الروضات العالمية والأجنبية والأهلية في المملكة العربية السعودية والقادمين من خارج المملكة والفئة العمرية المستهدفة من التسجيل خلال المرحلة الحالية وفق ما أعلنت وزارة التعليم.

نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444

أوضحت وزارة التعليم السعودية متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 في بيان لها موضحة أن تسجيل الطلاب الجدد يتم عبر 8 مراحل تنتهي كل مرحلة باكتمال الأماكن المحددة في كل مدرسة على حدة.

بدأت المرحلة الأولى والثاني في تسجيل أول ابتدائي 1444 يوم 24 يناير لعام 2022 الموافق 11 جمادى الأولى الماضي، أعقبتها المرحلة الثالثة في 26 فبراير 2022 الموافق 14 رجب المنصرم.

فيما بدأت مرحلة تسجيل أولى ابتدائي 1444 الرابعة للطلاب الأجانب الوافدين في المملكة وهم أبناء مواطني دول مجلس الخليج وأبناء جالية تركستان والمهجرون، وأبناء الدبلوماسيين.

وبدأ تسجيل أولى ابتدائي 1444 في المرحلة الرابعة يوم 27 مارس الموافق 14 شعبان 1443 للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة.

وبدأت منصة نظام نور انتساب في استقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات الجدد للمرحلة الابتدائية 1444 من يوم الأحد 15 رمضان 1443 وذلك عبر التسجيل من حساب ولي الأمر بشكل إلكتروني، على أن يتم استكمال تسجيل البيانات الأولية المطلوبة للطلاب بواسطة المدارس.

ويستمر التقديم لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية حتى يوم 23 رمضان 1443.

موعد تسجيل أولى ابتدائي 1444

من المقرر أن يبدأ تسجيل أولى ابتدائي 1444 للمرحلة الخامسة في منتصف شهر رمضان الجارية بداية من يوم 15 رمضان الموفق 17 أبريل 2022.

وتستهدف المرحلة الخامسة لتسجيل أولى ابتدائي لأبناء العاملين في المؤسسات الحكومية من غير السعوديين، لمن تتراوح أعمارهم من ستة أعوام إلى 11 عامًا.

فيما تبدأ سادس مراحل التسجيل يوم 19 رمضان 1443 على أن تنتهي في 19 صفر 1444 المقبل.

وتستهدف لأبناء العاملين في القطاع الخاص أو العام، للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 11 سنة.

ويعقبها التسجيل في المدارس الابتدائية للمرحلة السابعة في 26 مايو الموافق 4 شوال.

وتهتني أخر مراحل التسجيل المدرسة الابتدائية للطلاب المتخرجين من روضان الأطفال في السعودية عبر نظام نور بداية من يوم 15 أغسطس 2022 الموافق 7 محرم 144. وتستهدف الفئة العمرية بداية من خمس سنوات ونصف.

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

رابط نظام نور برقم الهوية فقط 1443

وعن كيفية التسجيل بالصف الأول الابتدائي 1444 عبر رابط موقع نظام تور برقم الهوية فقط 1443 من خلال الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور برقم الهوية فقط 1443.

إدخال اسم الطالب، ثم إضافة اسم الولي.

كتابة كلمة المرور ورمز التحقق المرئي ثم تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد.

تسجيل البيانات المطلوبة كافة من الطالب.

تحديد المدرسة التي يرغب في الالتحاق بها.

رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر فوق مربع تأكيد الطلب.

أهمية نظام نور

وفعلت وزارة التعليم السعودية موقع نظام نور الإلكتروني للتنسيق وربط جميع أطراف العملية التعليمة في المملكة العربية السعودية. وذلك بداية من تسجيل الطلاب من قبل أولياء الأمور للطلاب مرور بإدارة المدرسة والمعلمين وصولا إلى وزارة التعليم. حيث يوفر رصد الدرجات والتقارير المختلفة ومتابعة المستوى التعليمي وتقارير الغياب والحضور للطلبة من قبل أولياء الأمور