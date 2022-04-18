الرئيس الفرنسي: الحوار مع بوتين توقف بسبب ”المذابح”

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، إن حواره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقف بعد اكتشاف عمليات قتل جماعي في أوكرانيا.

وقال ماكرون للقناة الخامسة بالتلفزيون الفرنسي "منذ المذابح التي اكتشفناها في بوتشا وفي بلدات أخرى، اتخذت الحرب منحى مختلفًا، لذلك لم أتحدث معه مرة أخرى بشكل مباشر منذ ذلك الحين، لكنني لا أستبعد القيام بذلك في المستقبل".

وكان قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إنه دعا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى زيارة أوكرانيا، لكي يرى بأم العين أن القوات الروسية ترتكب "إبادة جماعية"، وهو تعبير رفض ماكرون استخدامه حتى الآن.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع محطة "سي إن إن" الأمريكية: "تحدثت إلى إيمانويل.. أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار"، وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي التنديد بحصول "إبادة جماعية" في أوكرانيا بخلاف الرئيس الأمريكي جو بايدن.

واعتبر الرئيس الأوكراني، هذا الرفض "مؤلمًا جدًّا".

وتابع زيلينسكي لشبكة "سي إن إن": "قلت له إنني أريده أن يفهم أن هذه ليست حربًا، أن هذه ليست سوى إبادة جماعية.. دعوته إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة.. سيأتي وسيرى، وأنا متأكد من أنه سيفهم".

وبرر ماكرون،، قراره عدم استخدام مصطلح "إبادة جماعية" بالقول إن "التصعيد الكلامي" لن "يساعد أوكرانيا"، وقد يدفع الغربيين إلى التدخل.

وأضاف: "كلمة إبادة جماعية لها معنى" و"يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس عن سياسيين".

وأشار إلى أن "الدول التي تعتبر أنها إبادة جماعية يجب أن تتدخل بموجب الاتفاقات الدولية".