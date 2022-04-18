بوتين: التضخم فى روسيا مرتفع ومن الضرورى تقديم دعم المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الروسى، خلال اجتماع حكومى، اليوم الإثنين أنه " من الضرورى أن يتم دعم مواطنى روسيا ومساعدتهم على مواجهة موجة التضخم هذه".

وتابع بوتين" لقد بلغ معدل التضخم من حيث القيمة السنوية نسبة 17.5 فى المئة، وذلك وفقا للوضع فى 8 أبريل الحالى".

ولفت بوتين نظر المسؤولين فى الحكومة الروسية والمصرف المركزى الروسى إلى ضرورة تقديم دعم لمواطنى روسيا المتأثرين بهذه المعدلات العالية جدا وارتفاع الأسعار الاستهلاكية.