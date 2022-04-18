عاجل.. زيلينسكى: روسيا بدأت معركة دونباس

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة تصريحات الرئيس الأوكرانى أن الجيش الروسى يركز جزءا كبيرا من قواته فى الهجوم على الشرق. وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وصول شحنات جديدة من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا. وقال مسؤول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية إن الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكرانى. وقال المسؤول "وصلت أربع رحلات جوية إلى المنطقة من الولايات المتحدة أمس محملة بمعدات مختلفة"، مشيرا إلى أن "العقوبات كان لها تأثير على قدرة (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين فى إعادة الإمداد والتجهيز، خصوصا لجهة مكونات بعض هذه الأنظمة وصواريخها الموجّهة بدقّة".

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