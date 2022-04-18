عاجل.. البنتاجون: وصول شحنات جديدة من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية إن الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكرانى.

وقال المسؤول "وصلت أربع رحلات جوية إلى المنطقة من الولايات المتحدة أمس محملة بمعدات مختلفة"، مشيرا إلى أن "العقوبات كان لها تأثير على قدرة (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين فى إعادة الإمداد والتجهيز، خصوصا لجهة مكونات بعض هذه الأنظمة وصواريخها الموجّهة بدقّة".

وأضاف "هذا الأمر أثّر بشكل ملموس على بوتين. من ناحية أخرى، نعلم أنهم يكافحون من أجل إعادة الإمداد من صناعتهم الدفاعية ويتساءلون عن مدى السرعة وإلى أيّ مدى يمكنهم تكثيف إنتاجهم من الأسلحة"، معتبرا أن "العقوبات لها تأثير على قدرتهم على القيام بذلك".