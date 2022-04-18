نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشترك الآن في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفي الأغا لربح الجائزة الكبرى 750.000 دولار في المقال التالي
طريقة الفوز في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول من أعم ما يكون البحث بشأنه وبشكل ملحوظ خلال تلك الآونة، فالاشتراك الصحيح بالمسابقة حلم مما يطمح إليه عدد كبير من الأشخاص باعتبار المسابقة حلم تعتبر واحدة من مسابقات يتم من خلالها اختيار الفائزين بطريقة السحب لكي يحصلوا على الجوائز والتي تعد بقيم كبيرة مالية وعينية، وفيما يلي من هذه السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات فيما يتعلق بأرقام الاشتراك بتلك المسابقة، كما سنوضح أهم الخطوات للاشتراك عبر المنصة الخاصة بالمسابقة والتي توفر لكافة راغبي الاشتراك القدرة على أن يكون مشارك فعلي بالمسابقة
طريقة الفوز في مسابقة الحلم وأرقام الهواتف لجميع الدول
الفوز في مسابقة الحلم يعد من أكثر ما يطمح له مختلف الراغبين بالاشتراك، حيث أن تلك المسابقة تتم إذاعتها عبر القناة العربية الإم بي سي، والتي تتيح وعلى الهواء كل الفعاليات الخاصة بالمسابقة والتي يقوم بإذاعتها أ. مصطفى الأغا، ولها شعبية كبيرة جدًا بكافة أرجاء العالم العربي، وبمجرد الاشتراك عبر الرسائل ومن خلال الاستعانة بالأرقام والتي قد تم تخصيصها لكل دولة ستكون مشارك فعلي وبعد الإجابة بشكلِ صحيح يكون الاشتراك قدتم فعلًا ، ومرشح للسحب على الجوائز الخاصة بالمسابقة.
أرقام الهواتف لجميع الدول
التواصل من الممكن أن يتم من خلال استعمال تلك الأرقام على حسب الدولة المقيم فيها كل راغب بالاشتراك والأرقام هي:
- التواصل للاشتراك من المملكة السعودية عبر الرقم 858888.
- من الإمارات بالإمكان الاستعانة بالرقم 5544 للتواصل السريع وطلب الاشتراك.
- الرقم 2266 هو المخصص للاشتراك من داخل الدولة العراقية.
- من الكويت الاشتراك يكون باستخدام الرقم 4242.
- التواصل يكون من خلال الرقم 85810 من دولة تونس.
- من اليمن التواصل عبر الرقم 2622.
- من فلسطين الرقم 1625 التواصل للاشتراك يكون من خلاله.
- الاشتراك لكل من يتواجد بسوريا عبر الرقم 1565 والتكلفة للرسالة تصل لخمسة وسبعين ليرة سورية ومن الرقم 1555 والرسالة بنفس التكلفة.
- من مصر التواصل على الأرقام 95458، 95450، والتكلفة الخاصة بالرسالة خمسة جنيهات.
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