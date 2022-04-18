نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف بدل غلاء المعيشة الجديد 1443 والفئات المستحقة له وأهم شروط الحصول عليه في المقال التالي
عمر شويل - جدة بدل غلاء المعيشة هو أحد أشكال الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك للمواطنين، وخاصة الأسر ذات دخل منخفض والمحتاجة، لتزويدهم باحتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، ونتيجة لذلك يبحث العديد من المواطنين عن موعد صرف بدل غلاء المعيشة وخطوات وشروط الاستحقاق المطلوبة للاستعلام، والجدير بالذكر أن هناك الكثير من المواطنين المتقدمين لهذه المنحى يجب أن تتوفر فيهم الشروط التي تضعها وزارة الموارد، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم مواعيد صرف بدل المعيشة والفئات المستحقة فتابعوا قراءة ما يلي لمعرفة المزيد من التفاصيل.
موعد صرف بدل غلاء المعيشة الجديد ١٤٤٣
أعلنت وزارة الموارد والتنمية في المملكة العربية السعودية انه من المفترض أن يبدأ صرف بدل غلاء المعيشة الجديد من يوم الخميس الموافق ٢١ من شهر أبريل وهذا الموافق ٢٠ من شهر رمضان المبارك لكافة المستحقين للدعم.
الشروط المطلوبة للحصول على بدل غلاء المعيشة الجديد ١٤٤٣
هناك عدد من الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين في السعودية حتى تكون معيار للقبول لحصول المواطن السعودي على بدل غلاء المعيشة الجديد ١٤٤٣ ومن هذه الشروط هي:
- أول شروط أن يكون المتقدم للحصول على هذه المنحة سعودي الجنسية ومقيم داخل الحدود السعودية.
- لا يقل عمر المتقدم للحصول على بدل غلاء عن سن ٣٥ سنة.
- ألا يزيد مرتب الفرد المتقدم الشهري عن ثلاث ألف ريال سعودي، ولا يزيد للأسرة عن ثمانية ألف ريال سعودي.
- لابد أن يكون من الأشخاص التي تستفيد من منح التضامن الاجتماعي.
الفئات المستحقة للحصول على المكرمة الملكية
يتردد العديد من المواطنين السعوديين على مواقع الانترنت لمعرفة الأشخاص التي لديها الحق في الحصول على بدل غلاء المعيشة الجديد ١٤٤٣ والتي ستصرف في الأيام القليلة القادمة للتسجيل للحصول عليها، لذا سنقدم لكم كافة الفئات المستحقة للحصول على بدل غلاء المعيشة وهم:
- عائل الأسرة في المملكة.
- السيدة المطلقة.
- المرأة المتوفي زوجها.
- الشباب الذي لديهم مشاكل صحية تعيق عملية العمل لديهم.
- الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة.
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