نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمزايا مثالية 200,000 تمويل شخصي سريع بدون كفيل متوفر لعدد أكبر من العملاء وفقًا للالتزامات المالية في المقال التالي
لماذا تختار القرض الشخصي الطارئ والمميز عبر الانترنت
للاستفادة من تمويل شخص سريع بدون كفيل، ستحتاج إلى مزود يقوم بصرف القرض بسرعة. فيما يلي بعض الميزات والفوائد البارزة للتمويل الشخصي السريع عبر الإنترنت.
- مجموعة واسعة من مبالغ التمويل يسمح لك المقرض باقتراض أي مبلغ يبدأ من 5000 ريال إلى مليون ونصف.
- فترة سداد تمويل مرنة يمكنك اختيار فترة تصل إلى 5 سنوات، يتيح لك ذلك المباعدة بين أقساط السداد وفقًا للالتزامات المالية الأخرى.
- يتم صرف مبلغ القرض إلى حساب بنكي في غضون 24 ساعة فقط من الموافقة، هذا يضمن أنه يمكن الاعتناء بحالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن.
- أسعار فائدة مناسبة للجيب استفد من أسعار الفائدة المنخفضة التي تبدأ من 1.33٪ فقط شهريًا، هذا يترجم إلى انخفاض الأقساط الشهرية على تمويلك.
- عملية غير ورقية حيث يتطلب طلبك تمويل سريع فقط 3 مستندات بتنسيق رقمي، من التوثيق إلى السداد، تتم العملية برمتها رقميًا.
- حتى أولئك الذين لديهم درجات ائتمانية منخفضة يُسمح لهم أيضًا بقروض طارئة.
- لا يلزم وجود كفيل أو ضامن، بمجرد استيفاء معايير الأهلية والتأهل للموافقة أمر جيد بالنسبة لنا لإقراضك.
أنواع مختلفة من تمويل الأفراد الشخصي يمكن طلبه بدون كفيل الأن
هذه مجموعة متنوعة ربما تُسأل عنها عندما تطلب تمويل شخصي سريع بدون الكفيل خاصة وان لم يكن لديك سجل قديم. رجاءً اختيار سبب التمويل واختبار قدرتك على السداد حتى لا تقع في فخ الديون.
- تمويل للسيارة الجديدة والمستعملة.
- التمويل الشخصي للزواج.
- لأجهزة الكمبيوتر المحمول.
- للسفر.
- للطلاب.
- قرض الطوارئ الطبية.
- تقدم بطلب للحصول على قرض الهاتف الذكي.
- تمويل توحيد الديون.
- السلع الاستهلاكية المعمرة.
- تمويل لتجديدات المنزل.
- لمدفوعات بطاقة الائتمان.
- القروض الشخصية لصاحب المعاش.
- القرض الشخصي لموظفي الحكومة.
- لأصحاب الأعمال الحرة.
كيف تتقدم للحصول على تمويل شخصي سريع واضافة المبلغ الى حساب بنكي
اتبع الخطوات البسيطة أدناه للاستفادة من تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب وبدون كفيل الطارئ.
- تحقق من أهليتك قم بزيارة موقع امكان أو تطبيق التمويل.
- قدم التفاصيل المطلوبة وسيتم اخبارك بأهليتك في غضون دقيقتين.
- اختر خطة تمويل تريدها بناءً على الخيارات المتاحة، حدد مبلغ التمويل ومدة السداد التي تختارها.
- قم برفع جميع المستندات الضرورية عبر الإنترنت للتحقق منها
- تحويل التمويل إلى حسابك المصرفي بعد التحقق من اتفاقية التمويل وتقديمها.
معايير الأهلية للحصول على تمويل شخصي طارئ لعرض الأموال
من أجل الانتفاع من تمويل شخصي سريع بقيمة 200 ألف ريال سيتعين عليك استيفاء معايير الأهلية الواردة أدناه.
- يجب أن يكون لديك دخل شهري أقل من 10000 إلى 25 ألف ريال حسب المبلغ الذي تريده.
- يمكن أن يضاف دخلك مباشرة إلى حساب مصرفي أو عدم التحويل وهذا بناء على قوتك الائتمانية.
- الحصول على 600 درجة كحد أدنى للمبالغ الكبيرة.
- يجب أن يتراوح عمرك بين 21 و 57 عامًا.
- يقدم التمويل للقطاع الخاص والحكومي في محافظات ومدن المملكة.
كيف يمكن تتبع حالة طلب تمويل الطوارئ الخاص بي؟
بعد الموافقة على تمويل شخصي سريع بدون كفيل وبدون تحويل راتب بناء على طلبك، يمكن تتبع حالته على التطبيق.
- انتقل إلى قسم تسجيل الدخول على التطبيق.
- تسجيل الدخول إلى حساب التمويل باستخدام معرف البريد الإلكتروني أو رقم الجوال.
- انتقل إلى قسم “لوحة المعلومات” في حساب التمويل.
- قم بالتمرير لأسفل إلى علامة التبويب “حالة الطلب” لمعرفة حالة طلب التمويل.
- إذا قمت بتقديم طلب تمويل من قبل افتح التطبيق وتوجه إلى قسم “القروض”.
- ستتم إعادة توجيهك تلقائيًا بعد ذلك إلى شاشة “حالة التمويل” حيث يمكن التحقق من تفاصيل تمويلك.
- إذا كان لديك تمويل شخصي قائم، فسيتم توجيهك إلى شاشة الحالة تلقائيًا بمجرد فتحه.
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