موعد صرف المكرمة الملكية وخطوات التسجيل sbis.hrsd وطريقة التواصل بالديوان الملكي

بحث العديد من الأشخاص عن موعد صرف المكرمة الملكية والتي تختص بتقديم مساعدات مالية لجميع الفئات التي تستحق، حيث أعلن الملك سليمان بن فهد عن تقديم يد العون للفقراء وإخراج الزكاة لينالوا الثواب وأيضا للحفاظ على توازن المجتمع السعودي وعدم نشر السرقة والحاجة بين الناس، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف المكرمة الملكية وخطوات التسجيل في الموقع الرسمي للديوان الملكي وطريقة التواصل مع الديوان بالإضافة إلى بعض المعلومات التي تبحث عنها فتابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

موعد صرف المكرمة الملكية

لم يعلن حتي الآن موعد صرف المكرمة الملكية ومن المتوقع صرفها في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وذلك حسب ما نقل من مصدر موثوق في الديوان الملكي وهي دعم مادي يقدم من المملكة لمساعدة الفقراء لإدخال الفرحة والسرور عليهم بذلك الأيام المباركة، والذي يقوم بإصدارها الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

خطوات التسجيل على المكرمة الملكية في المملكة

وسوف نقدم إليكم عدد من الخطوات التي تجعلك تتمكن من التسجيل للحصول على المكرمة الملكية وهي:

الخطوة الأولي: عليك تسجيل دخولك على الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي

الخطوة الثانية: ستظهر أمامك صفحة بها عدد من الخيارات قم بالضغط على أيقونة طلب المساعدة المالية.

الخطوة الثالثة: ستظهر لك قائمة تطلب منك إدخال بياناتك الخاصة وفي الخانة الأولي ادخل اسمك رباعي ورقم هاتفك في الخانة الثانية ومحل الإقامة.

الخطوة الرابعة: عليك إدخال بريدك الإلكتروني وكتابة الرقم السري ورمز التحقق المرئي أمامك.

عليك الموافقة على جميع الشروط والأحكام لاستكمال عملية التواصل مع الديوان الملكي.

قم بالضغط على كلمة تسجيل.

عليك اختيار المساعدة التي تريد الحصول عليها من الديوان الملكي.

وفي الخانة التي تليها قم بتصوير جميع المستندات المطلوبة وإزفافها في الموقع، ثم اضغط على كلمة تقديم الطلب.

عليك التأكد من صحة بياناتك قبل إرسال طلبك للديوان الملكي السعودي.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يوجد العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية يترددون على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن طريقة سهلة تمكنهم من التواصل مع الديوان الملكي لطلب المساعدة المالية وقد وفرت الجهات المسؤولة رقم خاص للتواصل مع الديوان وهو ١٩٩٩ ويمكنكم الدخول عبر الموقع الرسمي للديوان الملكي والضغط على خيار إرسال رسالة لهم.