طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين فى نظام نور 1444

طريقة تسجيل الطلاب الجدد فى نظام نور 1444، تزايدت عمليات البحث فى الساعات القليلة الماضية من قبل أولياء الأمور حول طريقة التسجيل فى نظام نور من أجل تسجيل أبنائهم الجدد وذلك منذ أن أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التسجيل بنظام نور أمام الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي بداية من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2022، والموافق 16 رمضان 1443، ويعد نظام نور أحد الخدمات الإلكترونية الهامة التي أطلقتها المملكة فى منظومة التعليم من أجل التسهيل على الطلاب وتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم إلى جانب أنه يعد حلقة وصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أيضا، لذلك ننشر لكل أولياء الأمور المهتمين بتسجيل أبنائهم فى نظام نور الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها من أجل تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444.

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين فى نظام نور

الدخول على البوابة الإلكترونية لنظام نور.

مرر إلى أسفل وانقر على “رابط التسجيل لولى أمر جديد.

يتم الانتقال إلى نافذة يطلب منك فيها تسجيل بيانات ولى الأمر قم بإدخالها ثم اضغط على “التالي”.

تفتح لك نافذة تدقيق بيانات ولى الأمر قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب ثم الضغط على “تدقيق”.

تنتقل بعد ذلك إلى نموذج تسجيل بيانات ولى الأمر قم بملأ البيانات ثم اضغط على “حفظ”.

بذلك قد تكون انتهيت من عملية تسجيل الدخول بنجاح وسوف يتم إرسال كلمة السر على جوالك من أجل استخدامها عند الدخول بحسابك.

بعد ذلك يمكنك الدخول إلى موقع نور وعمل تسجيل دخول باسم المستخدم وكلمة السر التي أرسلت إليك.

شروط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1444

قد حددت وزارة التعليم السعودية أن يكون عمر الطلاب الجدد الذين يريدون الالتحاق بالصف الأول الابتدائي عمر 6 سنوات فى بداية العام الدراسي الجديد أو على الأقل أن يكون الطالب أقل من السن 3أشهر فقط لكى يتم قبولهم والالتحاق بالمرحلة التعليمية ولكن فى هذه الحالة يكون هناك عدة شروط لكى يتم القبول وهى: