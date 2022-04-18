نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان لشهر شوال sbis.hrsd ورابط التقديم وطريقة الاستعلام برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر شوال والذي سيوافق شهر مايو القادم، ومع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك للعام الهجري ١٤٤٣ بدأ العديد من الفئات المستحقة البحث عن الموعد الذي ستصرف لهم وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي وهو المعاش الذي يعينهم لاستمرار حياتهم وتعليم أولادهم وخاصة مع زيادة الأسعار الخاصة بالمواد الغذائية والسلع زيادة كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال السعودي، وفي هذا المقال سنقدم لكم جميع المعلومات والتفاصيل الخاصة بموعد صرف المعاش ورابط التقديم له، وابرز القرارات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية فتابعونا لمزيد من المعلومات.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر شوال

أعلنت وزارة الموارد البشرية للمواطنين في المملكة العربية السعودية فيما سبق عن بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي بداية من يوم واحد من شهر شوال للعام الهجري الحالي ١٤٤٣ والذي سيوافق يوم ٢ من مايو ٢٠٢٢، ومن المؤكد أن جميع المستحقين لهذه المنحة سيحصلون على مستحقاتهم قبل عيد الفطر المبارك.

طريقة الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي المطور برقم الطلب

يمكن لكافة المسجلين في معاش التضامن الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية الحصول على جميع الاستفسارات الخاصة بالمعاش في أي وقت، ولتفعل ذلك عليك اتباع الخطوات التالية وهي:

عليك الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي المطور.

قم بالضغط على خيار الاستفسار عن معاش الضمان الاجتماعي.

ستظهر أمامك خانة عليك كتابة رقم الطلب.

اكتب اسمك رباعي ورقم هاتفك.

قم بكتابة الاستفسار الذي تريد الحصول على إجابة مباشرة من الوزارة.

اضغط على إرسال وسيتم التواصل معك.

خطوات التسجيل على معاش التضامن الاجتماعي

يمكنك التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور إذا كنت من الفئات المستحقة للحصول عليه، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات المنظمة من قبل وزارة التضامن السعودية، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية: