نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصاروخ وصل عرض تقسيط سيارة ترافرس 2022 وافدين ومقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة شيفروليه ترافرس 2022 سيارة رباعة الدفع أثبتت كفاءتها بمحركها الـ 310 حصان. وكمالياتها وكفاءتها في استهلاك الوقود. ومقصوراتها وديناميكية قيادتها. ولذلك أتينا لكم بـ عرض تقسيط شفروليه ترافرس 2022 في السعودية من خلال مجموعة من البنوك السعودية. حيث يمكنك زيارة معارض الجميح للسيارات لكي تشتري السيارة الترافرس الموديل 2022 الذي تريده ويتيح لك التقسيط مع أكثر من بنك بشروط مريحة جدًا. الصاروخ وصل بعروض خيالية.

عرض تقسيط شيفروليه ترافرس 2022 بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي للعملاء المحولة رواتبهم

ترافرس 2022 من خلال البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر). وستحصل على المميزات التالية: 0.50% مرابحة. ودفعة أولى 0%. ورسوم إدارية 0%. علاوة على 40% الدفعة الأخيرة.

عرض تقسيط برنامج 50/50 من خلال البنك الأهلي السعودي

وستحصل على المميزات التالية: 0%مرابحة. 0% رسوم إدارية. و50% الآن و50% بعد سنتين. والعرض يشمل أيضاً: 3 سنوات أو 100,000 كلم (أيهما يأتي أولًا) ضمان الشركة المصنعة. علاوة على + سنتين ضمان ممتد مفتوح الكيلومترات.

عرض بنك البلاد (للعملاء المحولة رواتبهم) تقسيط شيفروليه ترافرس 2022

البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر). وستحصل على المميزات التالية: 0% دفعة أولى. علاوة على 1% رسوم إدارية. أيضًا 2.19% نسبة الربح

40% الدفعة الأخيرة. ويمكنك الاستفادة من عرض برنامج 50/50 حيث يمكنك الحصول على 50% الآن و 50% بعد سنتين. وكذلك الرسوم الإدارية 1%

0% مرابحة. مع العلم أنه قبول الطلب خاضع لموافقة الجهة التمويلية المشاركة حسب مؤهلات العميل.

يمكنك تقسيط ترافرس 2022 من خلال مصرف الراجحي (للعملاء المحولة رواتبهم)

البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر) وستحصل على المميزات التالية: الدفعة الأولى 0%.الرسوم الإدارية 0%. نسبة الربح 2.50%.

عرض تقسيط ترافرس 2022 من خلال بنك الرياض (للعملاء المحولة رواتبهم)

يمكنك أن تقوم بتقسيط سيارة شيفروليه ترافرس موديل 2022 من خلال البرنامج التمويلي لمدة 5 سنوات (60 شهر): الدفعة الأولى 0%. الرسوم الإدارية 1%. نسبة الربح 2.25% . الدفعة الأخيرة 35%. برنامج 50/50. أو يمكنك الحصول على 50% الآن و 50% بعد سنتين. من خلال الرسوم الإدارية 0%. 0% مرابحة. قبول الطلب خاضع لموافقة الجهة التمويلية المشاركة حسب مؤهلات العميل.

الشروط والأحكام والاحكام الخاصة بالتقسيط

العرض صالح حتى 31 مايو 2022

عروض التمويل تبدأ من 2 أبريل 2022

قبول الطلب خاضع لموافقة الجهة التمويلية المشاركة حسب مؤهلات العميل.

تحتسب نسبة التأمين حسب تاريخ العميل.

الضمان شامل ضمان الشركة المصنعة.

سنتين ضمان ممتد مفتوح الكيلومترات من طرف ثالث (تبدأ الاستفادة منه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنعة).

صور السيارات في الإعلان لأغراض دعائية وقد تختلف في الواقع.

تختلف الأسعار حسب اللون والمواصفات.

الكميات محدودة.

عرض تقسيط سيارة تاهو 2022 مع البنك الاهلي او الراجحي وبنك الرياض للوافدين والمقيمين