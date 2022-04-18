موعد تنزيل مكرمة الضمان الملكية sbis.hrsd.gov.sa والتي أوشكت على الظهور بين حين وآخر عبر بوابة أخبار المملكة أو عبر تويتر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يقوم الملك سلمان ممثلا في الأوامر الملكية الجديدة بالإعلان عن قيمة المكرمة الملكية الجديدة في هذا العام والتي يعتمد على اعداد المستفيدين منها الجدد، والذي زاد وارتفع في هذا العام عن العام الماي والقيمة التي تصرف لكل عائل أو فرد مستقل أو حتى التابعين.

موعد تنزيل مكرمة الضمان الملكية sbis.hrsd.gov.sa بالعد التنازلي لأمر خادم الحرمين (عائل – تابع)

يسعى الراغبين في الاستفادة من المكرمة الملكية في رمضان 1443 أن يكونوا من المقبولين فيها، حيث يكون غلاء المعيشة والدخل المحدود وايضا ارتفاع عدد أفراد الاسرة سببا في الاحتياج إلى الدعم وخاصة من خادم الحرمين الشريفين والمؤسسات الاجتماعية التي تساعد المحتاجين، وليكون المواطن من المستفيدين والمستحقين للمكرمة الملكية عليه اتباع عدد من القواعد والشروط.

شروط استحقاق المكرمة الملكية 2022

الجنسية السعودية شرطا أساسيا ويمكن قبول زوجة السعودي من جنسية أخرى والتي تعول ابناءه.

أن يكون من أصحاب الدخل المحدود، لا يقل عن 1100 ريال لرب الاسرة ولا يزيد عن 3600 ريال.

يتم التسجيل على المنصات الرسمية للدعم وهي الضمان المطور وحساب المواطن.

يكون الطلب الخاص به مقبول ويتلقى الراتب شهريا من المنصات.

يجب تحديث البيانات لضمان الحصول على الدعم.

يتم الانتظار لحين الإعلان عن اخبار المكرمة الملكية ثم يقوم بالاستعلام عبر حسابه الشخصي.

لماذا تأخر صرف المكرمة الملكية

انتظر المواطنين صرف مكرمة الضمان في الثامن من رمضان وفي الثالث عشر أيضا، بينما لم يتم صرفها حتى الآن، ويتوقع أن يكون سبب تأخر الإعلان عنها ما يلي:

ارتفاع أعداد مستفيدي الضمان من الأفراد والأسر بما يستدعي مراجعة الأسماء جيدا لضمان الاستحقاق.

يتم عمل حصر دقيق لأعداد المستفيدين ليتم إيداع المبلغ المناسب الكافي للجميع.

من المرجح ان تصرف قبيل عيد الفطر المبارك لتكون مكرمة عيد الفطر.

ربما يتم صرفها مع راتب التأهيل الشامل في 27 ابريل

مسلسل المستفيدين من مكرمة الضمان قيمة مكرمة العام الماضي 1442 قيمة المكرمة المتوقعة هذا العام 1443 1 الفرد المستقل 1000 ريال 1200 ريال 2 العائل 1000 ريال 1200 ريال 3 التابع 500 ريال 600 ريال 4 أسرة من فردين 1500 ريال 1800 ريال 5 الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد 2000 ريال 2400 ريال 6 أسرة من أربعة أفراد 2500 ريال 3000 ريال 7 أسرة من خمسة أفراد 3000 ريال. 3600 ريال

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