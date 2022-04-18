مسابقة مدرستي تبرمج: طريقة التسجيل في مسار الطلبة والطالبات النسخة الثانية

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في مسار الطلاب والطالبات في مسابقة مدرستي تبرمج النسخة الثانية، خلال الأيام الماضية بدأ العديد من الطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج النسخة الثانية والتي أطلقتها وزارة التعليم العام من أجل تطوير مهارات الطلاب في مواكبة وتعلم التكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في مجال التكنولوجيا ووجود جيل من المواطنين السعوديين قادرين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وحل المشاكل في المملكة العربية السعودية من خلال استخدام أحدث التقنيات التي تساعد على توفير الوقت والجهد معاً لكافة المواطنين في الممكة العربية السعودية.

مسابقة مدرستي تبرمج

ويعد الهدف الرئيسي من مسابقة مدرستي تبرمج في مرحلتها الثانية هو تعزيز ونشر ثقافة تعلم البرمجيات، واستخدام التفكير المنطقي والبرمجيات في تنمية وتطوير مهارات الطلاب والمعلمين المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج، وهو ماسيسهل من وجود جيل في المستقبل قادر على حل المشاكل الحياتية باستخدام أنظمة برمجية تساعد في حل هذه المشاكل، ومن ثم تطوير الأنظمة التكنولوجية في المملكة العربية السعودية، ووجود الحد الأدنى من مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل مواكبة التطور الحادث على الصعيد العالمي والإقليمي في مجال البرمجيات ونشر ثقافة تعلم التكنولوجيا الحديثة.

طريقة المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج النسخة الثانية

ومن أجل أن يتمكن الطلاب من المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج وتفيذ المهام المطلوبة منهم خلال المسابقة فكل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية:

تحميل الإصدار التعليمي الأخير من ماينكرافت.

تسجيل الدخول من خلال حسابك التعليمي في منصة مدرستي.

قراءة الأدلة الإرشادية والمصادر التي تدعم الطالب أثناء المسابقة من خلال الذهاب إلى موقع العودة للمدارس.

التسجيل في منصة المسابقة لمسار الطلبة والطالبات من أجل بدء المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج.

الحضور للقاءات الافتراضية التي تنظمها وزارة التعليم اجتياز دورة مقدمة في البرمجة باستخدام ماينكرافت.

تحميل عالم ماينكرافت الخاص بمدنية نيوم، والبدء في تصميم المشروع الهندسي الخاص بك.

قم بإنتاج فيديو خاص بمشروعك ثم قم برفعه على منصة المسابقة من أجل التأهل للفوز.

وسيحصل الطلاب والمعلمون المشاركون في مسابقة مدرستي تبرمج على عدد من الشهادات البرمجية، مثل شهادة ساعة برمجة، وشهادة مبمج مقيم في ساعة برمجة، وشهادة مدرب مركزي معتمد.