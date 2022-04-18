عاجل:- اعلان موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الرابعة من وزارة الموارد البشرية وأهم الشروط المطلوبة نستعرضها نتابع مع حضراتكم الان فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثاً عن ما هو متعلق حول شروط الضمان الاجتماعي المطور وحول مواعيد صرف الدفعات القادمة من برامج هذا الدعم على نحو نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

في الاونة الاخيرة قررت المملكة العربية السعودية صرف معاشات خاصة عرفت باسم معاشات الضمان الاجتماعي على ان تشرف على تلك المعاشات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ان تدور بشكل مؤخرا عدد كبير من التساؤلات التي جاءت بشكل متعلق حول متى سيتم صرف دفعات الضمان الاجتماعي المطور والتي لاتصرف الا امام من ينطبق عليه الضوابط والشروط المطلوبة على صرف قيمة تلك المعاشات، حيث قد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ان موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور الخاص مستفيدي الدفعة الرابعة والقادمة يبدأ بدءً من منتصف شهر أبريل الجاري، على ان نستعرض ونتابع على غرار هذا الامر عبر الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق التسجيل على تلك المساعدات والشروط المطلوبة للتسجيل عليها

التسجيل على الضمان الاجتماعي المطور

بامكانكم بمنتهي السهولة اتمام التسجيل على معاشات الضمان الاجتماعي المطور فور اتباع الخطوات التالية

فتح موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية

اختيار ايقونة خدمات ومن ثم اختيار أيقونة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

البدء على التسجيل المعاشات الضمان الاجتماعي المطور

البدء فى تسجيل بيانات التي تشمل بيانات المتقدم التي جاءت تشمل اسم المتقدم ورقم الهوية وغيرها من البيانات المطلوبة للتقديم على الضمان الاجتماعي المطور

على ان يتم مراجعة طلب المتقدم والرد بحالة طلبك خلال 15 يوم عمل

تفاصيل شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور