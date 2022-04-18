الأمم المتحدة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا لإجلاء المدنيين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك - فى إفادة صحفية أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إن الأمين العام يدعو أطراف النزاع فى أوكرانيا، إلى وقف فورى لإطلاق النار، والسماح بإنشاء ممرات إنسانية آمنة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.
وفى سياق متصل، لفت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث اليوم إلى أنه اقترح أن يتفق الطرفان، الأوكرانى والروسى، على اجتماع بشأن القضايا الإنسانية.
وقال جريفيث - الذى زار موسكو وكييف قبل ذلك، خلال مؤتمر صحفى - "طلبت من الطرفين الاتفاق على اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة القضايا الإنسانية، عبر الفيديو أو بشكل شخصى".
وكان غريفيث قد أكد، يوم 5 أبريل الجارى، أنه تلقى تطمينات من المسؤولين الروس للنظر فى إمكانية وقف إطلاق النار فى أوكرانيا للسماح بدخول مساعدات إنسانية وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين.
يذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
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