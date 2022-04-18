إيطاليا تعيد فتح سفارتها فى كييف

جدة - نرمين السيد - كان وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو أعلن يوم الجمعة، إن السفير بيار فرانشيسكو زازو وصل إلى كييف وإن البعثة الدبلوماسية الإيطالية فى العاصمة الأوكرانية "ستعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من الاثنين".

وتعود السفارات الأوروبية لمباشرة أعمالها تدريجياً من كييف مع عودة حياة شبه طبيعية إلى المدينة، بينما تكمل السلطات الأوكرانية من جانبها الإجراءات اللازمة للانضمام للاتحاد الأوروبى.

وتأججت الأزمة الأوكرانية باعتراف روسيا بمنطقتى لوجانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقى أوكرانيا، فيما بدأت الأزمة بسبب مساعى الأخيرة الانضمام لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، الأمر الذى عدته موسكو يهدد أمن وسلامة أراضيها، فحشدت أكثر من 100 الف جندى على الحدود مع أوكرانيا ومن ثم شنت عملية عسكرية خاصة لتحرير الدونباس منذ 24 فبراير الماضى.