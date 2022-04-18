جدة - نرمين السيد - كان وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو أعلن يوم الجمعة، إن السفير بيار فرانشيسكو زازو وصل إلى كييف وإن البعثة الدبلوماسية الإيطالية فى العاصمة الأوكرانية "ستعمل بكامل طاقتها اعتبارًا من الاثنين".
وتعود السفارات الأوروبية لمباشرة أعمالها تدريجياً من كييف مع عودة حياة شبه طبيعية إلى المدينة، بينما تكمل السلطات الأوكرانية من جانبها الإجراءات اللازمة للانضمام للاتحاد الأوروبى.
وتأججت الأزمة الأوكرانية باعتراف روسيا بمنطقتى لوجانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقى أوكرانيا، فيما بدأت الأزمة بسبب مساعى الأخيرة الانضمام لحلف شمال الأطلسى (الناتو)، الأمر الذى عدته موسكو يهدد أمن وسلامة أراضيها، فحشدت أكثر من 100 الف جندى على الحدود مع أوكرانيا ومن ثم شنت عملية عسكرية خاصة لتحرير الدونباس منذ 24 فبراير الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تعيد فتح سفارتها فى كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.