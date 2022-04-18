زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين
أطلقت زوارق الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر شمال قطاع غزة
ونقلت وكالة (معا) الاخبارية عن اتحاد لجان الصيادين، قوله ان الزوارق الحربية الاسرائيلية فتحت رشاشاتها على بعد ثلاثة أميال غرب منطقة السودانية في بحر قطاع غزة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.
يذكر أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميًا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين، لتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.
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