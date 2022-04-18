نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقدار زكاة الفطر في السعودية ومصر ومقدار زكاة الفطر بالكيلو عن كل فرد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقدار الزكاة عن كل فرد يرغب الكثير في معرفة مقدار الزكاة في شهر رمضان، حيث إن مقدار الزكاة عن كل فرد تقدر بصاع من صاع “النبي صلى الله عليه وسلم” حيث لا يجزي عن المسلم أداؤها بأقل من ذلك سوف نتحدث عن كافة التفاصيل من خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

مقدار زكاة الفطر

تقدر الزكاة بأربعة إمداد، حيث يجمع الصاع علي صواع، وصيعان، وأصواع، كما ذكرت الصواع في القرآن الكريم بقول الله تعالى وكان المقصود بالصواع الوارد بالآية الكريمة وهو الإناء الذي كان الملك يشرب فيه، وهو الإناء ذاته الذي كان يقدر به الطعام، حيث أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم، وذلك بصاع من كل الأصناف، ذلك اختلف بعضهم في تحديد زكاة الفطر بصاع في القمح، والزبيب.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

حيث تقدر زكاة الفطر بثلاث كيلو جرام، لذلك تقدر بقيمة الصاع أربعة أمداد، حيث يقدر المد بملء اليدين المعتدلين، أما عند الشافعية يقدر بخمسة أرطال وثلث، أما عند الحنفية يقدر بثمانية أرطال، كما يقدر الصاع بالغرام عند الحنفية بثلاثة آلاف وستمائة وأربعين غرامًا.

مقدار زكاة الفطر من الأرز

أكدت العلماء حول إخراج زكاة الفطر من الأرز أن تصح زكاة الفطر بأي طعام صالح للإنسان، حتى إذا كان من غير الأصناف الواردة بالحديث، كما أن; الأرز قد يخفق حوائج الأفراد، ومتطلباتهم، فقد يرغبون فيه، وتقدر الزكاة من الأرز باثنين كيلو جرام، ونصف كيلو.

الشروط اللازمة لزكاة الفطر لكل فرد

توجد بعض الشروط التي يجب إن ملتزم بها وهي كالتالي :