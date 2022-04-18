نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات وتعبئة الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات يندرج تحت إطار خطة التجديد التي تقوم بها الشركة بين الحين والآخر من أجل تلبية احتياجات المواطنين والوافدين أو عملائها الراغبين في تقسيط ايفون 13 stc أو كل من يرغب في طلب تقسيط جوال ذكي بوجه عام، وذلك لأنها من الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات كأفضل شبكة محمول في المملكة العربية السعودية وأيضًا كواحدة من الشبكات التي تقدم خدمات الإنترنت وتدعم الجيل الخامس، وسوف نقدم أحدث عروض stc للأجهزة الذكية أقساط وأيضًا سنجيب على استفسارات عديدة من بينها كيف اطلب جوال من stc.

شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات

أصبحت الخدمات الإلكترونية هي أهم الخدمات التي تتسارع الشركات جميعها لتقديمها إلى العملاء للتسهيل عليهم، والحد من الزحام في فروع الشركات المختلفة، ومن بين المؤسسات المشاركة في التحول الرقمي هي شركة الاتصالات السعودية التي توفر آلية شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات إلكترونيًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد الاشتراك مع مجموعة من الجهات المتخصصة في تقديم خدمات تمويل شخصي أو أنواع أخرى من التمويل، فعلى من يرغب في تقسيط جوال ذكي من اس تي سي السعودية لا بد أولًا أن يختار ما هي الطريقة الأنسب له؟ هل التعامل مع شركة كوارا للتمويل وشركة اس تي سي أم التعامل مع الشركة نفسها فقط.

مميزات تقسيط جوال من stc وكوارا للتمويل

عند استخدام كوارا للتمويل تقديم طلب تقسيط stc سيتوفر لك عدد كبير من المميزات، والتي قامت الشركة بتقديمها لعملاء الشركة خلال الفترة الأخيرة:

التقسيط بدون دفعة المقدم إلى أحد الجهتين، ومدة لسداد قيمة الأقساط تصل إلى 36 شهر.

قيمة التمويل تغطي كافة أنواع الجوالات، حيث أن قيمتها تصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي بحد أقصى، ولكن يحق للعميل طلب قيمة تمويل الجهاز فقط.

نموذج تقسيط جوال stc وكوارا للتمويل

وعن طريق النموذج الإلكتروني يمكن تسجيل طلب الحصول على التمويل لتقسيط الجوالات وذلك وفق التالي:

ثم اختر تعبئة الطلب، وهي أحد الخيارات المتوفرة بعد طرح الشروط والأحكام والمميزات وكافة التفاصيل التي تخص التمويل.