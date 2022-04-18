نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق صحتي حجز موعد للمواطن والمقيم في المقال التالي
تطبيق صحتي حجز موعد، حيث يعد تطبيق صحتي واحداً من أهم التطبيقات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، فقد وفرت وزارة الصحة في المملكة تطبيق صحتي ليوفر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية الصحية الهامة، ويوفر التطبيق خدمات متاحة للمواطنين والوافدين على حد سواء، حيث يوفر التطبيق إمكانية إجراء الفحص الطبي بشكل مجاني بالإضافة إلى توفير خدمة حجز موعد من أجل زيارة أي من المجمعات الطبية المختلفة سواء الثابتة أو المتنقلة في الكثير من مدن المملكة، ويستطيع أي فرد أن يقوم بتحميل تطبيق صحتي من خلال جواله الشخصي والاستفادة من جميع الخدمات التي يوفرها التطبيق بشكل مجاني، وسوف نوضح لكم طريقة حجز موعد في تطبيق صحتي.
تطبيق صحتي حجز موعد
ترغب وزارة الصحة في تنظيم إجراءات حجز مواعيد الفحوصات الطبية، وذلك من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع الازدحام بين المواطنين، لذا وفرت عبر تطبيق صحتي خدمة حجز الموعد الإلكتروني، علي أن يتم حجز الموعد من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول علي تطبيق صحتي من الجوال أو الحاسوب.
- الدخول للتطبيق باسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار الضغط علي “خدمة حجز الموعد”.
- يجب علي المواطن أني يقوم بتحديد الوقت المناسب للذهاب للفحص.
- تحديد الاختيار لأقرب مركز من مراكز الفحص المتوفرة بكل مدينة.
- ثم التوجه إلى إجراء الفحص في الموعد الذي تم حجزه وفي المكان المحدد الذي تم حجزه بالتطبيق.
تطبيق صحتي ومميزات هامة
يعد تطبيق صحتي من التطبيقات الهامة في المملكة العربية السعودية، نظراً لتحقيقه الكثير من المزايا والتي من أهمها ما يلي:
- يعمل التطبيق علي خدمة الأفراد كبار السن، فقد أعلن البرنامج عن تقديم خدماته إلى ما يقرب من 24 مليون فرد في المملكة.
- التطبيق يوفر كافة خدماته لجميع المواطنين من الجنسيات المختلفة سواء سعوديين أو غير سعوديين.
- يوفر تطبيق صحتي خدمة الاستشارات الفورية سواء كانت صوت أو فيديو لجميع المواطنين.
- توافر خدمة البحث عن الدواء عبر التطبيق والتعرف علي أقرب الصيدليات المتوفرة إلي جانب كل فرد.
- يوفر التطبيق خدمات خاصة بالإجازات المرضية بمؤسسات العمل المختلفة.
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