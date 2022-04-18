“الان”.. متاح رابط الاستعلام عن نتائح الثالث المتوسط 2022 بالرقم الامتحاني جميع المحافظات

تستمر عمليات البحث من جانب الامير من الطلاب واولياء الامور بشكل كبير للتعرف على نتائح الثالث المتوسط هذا العام 2022، وهي الامتحانات التي تمثل اهمية كبيرة للطلاب تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد، حيث كان الطلاب قد انتهوا بالفعل من اداء امتحانات الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق خلال الفترة الاخيرة في ضوء الاجراءات والضوابط التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم العراقية في استخراج النتائج بشكل الكتروني من خلال الموقع الخاص بها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 بالرقم الامتحاني في العراق.

الاستعلام عن نتائح الثالث المتوسط 2022 جميع المحافظات

وقد اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الايام الاخيرة انها قد انهت بالفعل كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط في جميع مخالفات العراق بكافة المدارس بشكل عام، ويتبقى فقط رصد الدرجات واعتمادها رسميا ليتم طرحها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، حيث سهلت الوزارة امكانية استخراج النتائج الخاصة بالطلاب بشكلٍ الكتروني بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب عبر الموقع، وقد اشارت الى موعد الاعلان عن نتائح الطلاب وكيفية استخراجها، حيث أكدت ان النتائج سوف يتم الاعلان عنها رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما يتم اعتماد النتائج بشكلٍ رسمي من جانب وزير التربية والتعليم، كما تم الاعلان عن طرح نتائج الطلاب الصف الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا الالكتروني الخاص بطرح جميع نتائح الطلاب بشكل عام.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني 2022

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام بشكل الكتروني عن النتائج الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط في جميع انحاء محافظات العراق، ليتم استخراج النتيجة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.