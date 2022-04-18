الرقم الخاص باستلام برقيات الأمير عبد العزيز بن فهد وأرقام الاتصال المباشر وغير المباشر بمؤسسة الأمير نعرضها لكم في هذا المقال، يبحث السعوديين في رمضان عن سبل الحصول على الدعم والمساعدة من أموال الزكاة والصدقات من المؤسسات الخيرية والإنسانية الحكومية والخاصة، حيث يتم تقديم الدعم غير المحدود في شهر الخيرات ويتسابق الجميع لتقديم الدعم والمساعدة العاجلة للمحتاجين وفق عدد من القنوات الشرعية والمباشرة وفق الشروط اللازمة.

الرقم الخاص باستلام برقيات الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud اتصال (واتساب – بريد إلكتروني)

يسعى أصحاب الحاجات للبحث عن المؤسسات التي تقدم لهم الدعم والمساعدة في شهر رمضان، حيث هنالك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا منصات الزكاة مثل منصة إحسان الخيرية، وهنالك أيضا مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية والأمير عبد العزيز بن فهد والعديد من المؤسسات الخيرية الخاصة، كما يقوم خادم الحرمين الشريفين بتقديم مكرمة ملكية لمستحقي الزكاة من ابناء المملكة، ويكون شهر رمضان الكريم للجميع شهر تقديم أموال الزكاة واموال الصدقات وصدقة الصيام والتي يجب أن تصرف قبل يوم عيد الفطر المبارك.

مؤسسات خيرية وإنسانية في المملكة العربية السعودية

التقديم بطلب وتسجيل الحصول على الدعم ورواتب الضمان الاجتماعي وهو راتب شهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الالتزام بشروطها.

التقديم لسداد الديون من الديوان الملكي السعودي وتقديم قطع أراضي مجانية لراغبي الصول على سكن.

التسجيل في معروض طلب مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تقوم شهريا بالإعلان عن أسماء المقبولين لصرف شقة أو سيارة من فقراء الوطن والمتقدمين على الموقع الرسمي للمؤسسة بالطلبات.

للمقبلين على الزواج مؤسسة الأميرة الجوهرة وهي ام الأمير عبد العزيز بن فهد وقامت بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة المقبلين على الزواج وسداد الديون للغارمين.

التواصل مع المقر الرئيسي للمؤسسة التواصل بالسكان في منطقة تبوك العنوان: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الاحدث)- من داخل

المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

وتكون منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar. يكون الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

ص.ب تبوك ٥٩٨. – الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

البريد الالكتروني: [email protected]

العنوان: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

شروط دعم مؤسسة الأمير عبد العزيز ب فهد أل سعود

يكون المتقدم من الجنسية السعودية بحد أدنى للعمر 35 عام لرب الاسرة أو 25 للفرد.

يقوم المواطن بالاتصال على الأرقام المباشرة والصحيحة للمؤسسة والتواصل مع الموظفين.

يجب أن يكون المتقدم من فئة المحتاجين للدعم.

يتم تقديم ما يثبت الاحتياج إلى المال والمساعدة من وثائق تفيدي بالدخل وعدم المقدرة على السداد.

يقوم المستخدم بتسجيل بياناته الشخصية ورقم الهاتف الذي يتم التواصل عليه.

يتم التواصل طوال أيام الأسبوع، ما عدا الخميس والجمعة، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

يقوم المستخدم باتباع الخوات اللازمة للتسجيل وإرسال معروض الطلب عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمتاح لمنطقته.

لن يتم الالتفات ابدا للطلب المنقوص أو غير المشمول بالوثائق الثبوتية، حيث تحرص المؤسسة على إيصال الدعم للمحتاجين فقط.

الاستعلام عن طلب معونة للأمير

لا توجد وسيلة لمتابعة الطلب والاستعلام عن الطلبات المقدمة إلى الأمير والتواصل على الرقم الخاص باستلام برقيات الأمير عبد العزيز بن فهدإلا بالانتظار بحد أقصى 40 يوم للرد على صاحب الطلب والاتصال المباشر به، ويمكن الاستعلام عن الطلب أو تقديم شكوى بتأخر الطلب على الأرقام المتاحة للمؤسسة ورقم الواتساب، ويجب الحرص على أن يكون الطلب مكتمل ليتم الرد عليه بالقبول.