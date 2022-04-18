نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط اخذ جوال من زين بالتقسيط واستعلام عن الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط اخذ جوال من زين بالتقسيط وضعتها الشركة بالتعاون مع كبرى المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية وأكدت على أن شروط تقسيط زين آيفون 13 أو أي نوع جوال آخر سارية على جميع العملاء سواء الحاليين أو الجُدد أيضًا، وقد وفرت الشركة عروض زين مفوتر مع جوال من أجل رضاء العملاء، ولكن يسأل العميل كيف اطلب جوال ايفون أقساط من زين السعودية؟ وكذلك ما هي الباقة التي تمنحك جهاز ذكي مجاني زين 1443؟ سوف نتعرف على كافة الشروط والأحكام.

شروط اخذ جوال من زين بالتقسيط

حاجتك إلى الحصول على جوال ذكي قد تدفعك إلى معرفة عروض تقسيط جوالات زين آيفون 13 أو غيرها من الجوالات، وذلك من أجل دفع وسداد الأقساط شهريًا فقط وليست قيمة المبلغ الإجمالية للشركة، أو لمنافذ بيع الجوالات في السعودية، ولكن لا بد من معرفة ما هي شروط اخذ جوال من زين بالتقسيط والتي تمثلت في التالي:

هناك شروط تخص الشركة وسياستها، بينما هناك شروط أخرى تتعلق بالمؤسسات المصرفية المتعاملة معها، فينبغي التواصل مع كلا الجهات للتعرف عليها.

استخراج بطاقة ائتمانية سارية من أجل الحصول على تقسيط زين آيفون 13 أو غيره بدون فوائد.

قيمة أي جوال تقسيط من خلال الشركة ينبغي أن تكون أعلى من 1000 ريال سعودي وهذه هو الحد الأدنى.

ضرورة التواصل مع البنك قبل تسجيل طلب لدى الشركة، على الأقل قبل الطلب بيومين أو إتمام إجراءات الشراء للحصول على الموافقة.

كيف اعرف اني استحق جوال من زين السعودية؟

بعد الاطلاع على الشروط والأحكام التي قدمتها الشركة تستطيع التأكد من استحقاق جوال ذكي من الشركة من خلال العديد من الطرق من بينها:

الاتصال على رقم خدمة عملاء شركة زين الموحد وهو 959.

كما يمكن زيارة واحد من فروع الشركة، ويمكن دخول رابط موقع شركة زين للتعرف على أقرب الفروع.

وعند حصولك على تطبيق زين يمكن التعرف على كافة الشروط وأيضًا تقديم شكاوى ومقترحات إلى الشركة سواء التي تخص تقسيط الجوالات الذكية أو الاستعلام عن الاستحقاق ومعرفة جميع التفاصيل.