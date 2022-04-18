تمويل شخصي 3 ملايين ريال سعودي من مصرف الراجحي بالخطوات ومميزات التمويل

يبحث المواطنين السعوديين في الفترة الأخيرة عن التمويلات السريعة السهلة المرنة ومتاحة بنظام التقسيط، يقدم مصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية العديد من التمويلات السريعة التي يمكن الاستفادة منها، ومن ضمن هذه التمويلات التمويل الشخصي بضمان العقار ولهذا التمويل العديد من المميزات التي نعرضها لكل متابعي موقعنا ثقفني من خلال هذا المقال، ويصل قيمة التمويل إلى 3 ملايين ريال سعودي والحصول عليه من خلال اتباع خطوات وإجراءات محددة، ويتميز تمويل الراجحي بإنه سريع ومرن وسهل، كما وفر المصرف تطبيق الراجحي لتوفير على العميل الوقت والجهد في إمكانية الحصول على التمويل الذي يرغب في الحصول عليه بمجرد تحميل التطبيق على الهاتف وبدء استخدامه، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية الحصول على تمويل شخصي بقيمة 3 ملايين ريال من الراجحي بالخطوات.

تمويل شخصي 3 ملايين ريال من مصرف الراجحي:

أوضح مصرف الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن توفير تمويل شخصي بضمان العقار متاح للأشخاص السعوديين المواطنين فقط لا غير، ويتوافق أحكام الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن الجدير بالذكر إنه يتم صرف والسماح بالاستفادة من هذا التمويل للعملاء ذات أصحاب الرواتب الثابتة الذين يملكون بالكامل وحدات سكنية مبنية أو أراضٍ، ويبدأ قيمة التمويل بحد أدنى من 50 ألف ريال سعودي حتى 3 ملايين ريال سعودي.

مميزات تمويل بضمان العقار:

تأمين تكافلي على الحياة، يقوم مصرف الراجحي في حالة وفاة العميل بتقيدم المساعدة في حالة مواجهة أي مشكلة من المشاكل، ويتم تقديم المساعدة من خلال تغطية تأمينية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، إضافة إلى إعادة جثمان المتوفي إلى وطنه في حالة كونه من خارج المملكة.

يتم الاستحقاق بشكل مرن حيث تصل مدته إلى 240 شهر، بالإضافة إلى هوامش ربح تنافسية وخيارات للسداد المبكر.

التمويل أصبح أسهل من خلال إجراءات التقديم السهلة.

كيفية الحصول على تمويل الراجحي السريع بالخطوات: