إصابة رئيس أركان الجيش الأمريكي بفيروس كورونا

قال مسؤول اليوم الاثنين، إن الاختبارات أثبتت إصابة رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس ماكونفيل بفيروس كورونا، وإن الأعراض التي ظهرت عليه خفيفة للغاية.

وأضاف أن ماكونفيل الذي جاءت نتيجة تحاليله إيجابية الأحد، حصل على جرعات التطعيم كاملة، ويباشر عمله حالياً عن بعد، حسب وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن أن الأعراض التي ظهرت على رئيس أركان الجيش الأميركي خفيفة للغاية.

وأصيب عدد من المسؤولين الأمريكيين في الآونة الأخيرة بفيروس كورونا من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الزراعة.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، حيث تم رفع القيود وتنظيم المزيد من الأحداث والتجمعات في جميع أنحاء العاصمة.

وفي وقت سابق، أعلنت عمدة واشنطن العاصمة موريل باوزر أنها ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وستعمل في المنزل أثناء اتباع بروتوكولات العزل.