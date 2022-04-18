واشنطن: سنركز على ملاحقة من يحاول خرق العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الخزانة الأمريكية فى بيان مقتضب، أن الولايات المتحدة وحلفائها سيزيدون الضغوط الاقتصادية على روسيا على إثر عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

وعلى الجانب الأخر، ستوفر واشنطن لحلفائها الوقت لوفير مصدر بديلة عن الطاقة الروسية، بحسب الخزانة الأمريكية.

وشنت روسيا فى 24 فبراير الماضى، عملية عسكرية خاصة لتحرير الدونباس فى جنوبى شرق أوكرانيا، بعد أن تأججت الأزمة مع جارتها الحدودية التى سعت للانضمام لحلف الناتو الأمر الذى عدته موسكو يهدد أمن وسلامة أراضيها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مركز لوجستى، وشحنات كبيرة من الأسلحة الغربية وصلت الأسبوع الماضى، فى مدينة لفيف الأوكرانية.

وأعلن حاكم مدينة لفيف الأوكرانية، فى وقت سابق اليوم الإثنين، مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى هجوم صاروخى على المدينة.