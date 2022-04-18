بوتين وتبون يناقشان سوق الطاقة والتوتر فى الشرق الأوسط وأوكرانيا

وذكر بيان للخدمة الصحفية فى الكرملين، أن الرئيسين الروسى والجزائرى أكدا خلال الاتصال الهاتفى، نية مواصلة التنسيق الثنائى فى إطار صيغة "أوبك+"، وفى إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، من أجل ضمان الاستقرار فى أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح البيان أن بوتين وتبون أعربا عن القلق من تفاقم الوضع فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية فى الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أن الرئيسين تطرقا إلى الوضع فى أوكرانيا واتفقا على مواصلة الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات.
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