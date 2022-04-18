وفتحت الشرطة تحقيقاً فى أعقاب الحادث الذى وقع فى هورس غاردز باريد، وهى ساحة عروض احتفالية تطل على حديقة سانت جيمس بارك.
وأغلقت الشرطة طريق وايتهول، الذى يضم العديد من الإدارات الحكومية بما فى ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ويؤدى إلى مكتب جونسون ومقر إقامته فى داوننغ ستريت، لعدة ساعات ثم أعادت فتحه.
وأضافت شرطة العاصمة لندن فى بيان: "فى حوالى الساعة 08:50 واجه رجل يبلغ من العمر 29 عاماً مسلحاً بسكين اثنين من ضباط شرطة وزارة الدفاع. جرى استخدام مسدس صاعق، وتمكن الضباط من تقييد الرجل. لم ترد أنباء عن وقوع أى إصابات".
وتابعت: "تم القبض عليه للاشتباه فى شروع فى القتل وحيازة سلاح وما زال قيد الاعتقال فى مركز شرطة بوسط لندن. لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب".
ووجّهت شرطة سكوتلانديارد نداء لتقدم شهود والإفادة بأقوالهم حول الحادثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال رجل فى لندن واجه عنصرين من الشرطة العسكرية بسكين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.