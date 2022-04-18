اعتقال رجل فى لندن واجه عنصرين من الشرطة العسكرية بسكين

جدة - نرمين السيد - اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً مسلحاً بسكين واجه ضابطين من شرطة وزارة الدفاع بالقرب من المقر الرسمى لرئيس الوزراء بوريس جونسون فى قلب لندن اليوم الاثنين، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".





وفتحت الشرطة تحقيقاً فى أعقاب الحادث الذى وقع فى هورس غاردز باريد، وهى ساحة عروض احتفالية تطل على حديقة سانت جيمس بارك.

وأغلقت الشرطة طريق وايتهول، الذى يضم العديد من الإدارات الحكومية بما فى ذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ويؤدى إلى مكتب جونسون ومقر إقامته فى داوننغ ستريت، لعدة ساعات ثم أعادت فتحه.

وأضافت شرطة العاصمة لندن فى بيان: "فى حوالى الساعة 08:50 واجه رجل يبلغ من العمر 29 عاماً مسلحاً بسكين اثنين من ضباط شرطة وزارة الدفاع. جرى استخدام مسدس صاعق، وتمكن الضباط من تقييد الرجل. لم ترد أنباء عن وقوع أى إصابات".

وتابعت: "تم القبض عليه للاشتباه فى شروع فى القتل وحيازة سلاح وما زال قيد الاعتقال فى مركز شرطة بوسط لندن. لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مرتبط بالإرهاب".

ووجّهت شرطة سكوتلانديارد نداء لتقدم شهود والإفادة بأقوالهم حول الحادثة.