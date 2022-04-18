88 نائبا أردنيا يوقعون مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي

دوت الخليج :- طالب مجلس النواب في جلسته، اليوم الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان؛ احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.

ووافق المجلس على رفع مذكرة نيابية موقعة من 87 نائبا إلى الحكومة، تتضمن المطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى المملكة. وتالياً أسماء الموقعين:

١- خليل حسين عطيه

٢- علي الخلايله

٣- زينب البدول

٤-م. أسامه صقر القوابعه

٥-عمر النبر

٦- هاديه السرحان

٧ الدكتور هايل عياش

٨- عبدالله منور ابو زيد

٩-د.احمد عبدالعزيز السراحنة

١٠-شادي فريج

١١ _ مغير الهملان الدعجة

١٢ _ حسين الحراسيس

١٣ عبدالسلام الخضير

١٤_ غازي البداوي

١٥-ماجد الرواشدة

١٦- د فريد حداد

١٧. رمزي العجارمة

١٨- د. عبدالرحيم المعايعه

١٩ عمر الزيود

٢٠ - م .عطا إبداح

٢١- د فايز بصبوص

٢٢ . جعفر ربابعه

٢٣- خالد ابو حسان

٢٤- دينا عوني البشير

٢٥- محمد عبابنه

٢٦- يحيى عبيدات

٢٧- خلدون حينا

٢٨- رائد رباع الظهراوي

٢٩-د. احمد الخلايلة

٣٠- محمد بني ياسين

٣١_محمد المرايات

٣٢_د احمد جميل عشا

٣٣-ميرزا بولاد

٣٤- محمد المحاومة

٣٥- زيد العتوم

٣٦- المهندس طلال النسور

٣٧-عبدالسلام ذيابات

٣٨-عمر عياصرة

٣٩-د توفيق المراعية

٤٠- م يزن الشديفات

٤١ - خلدون الشويات

٤٢- د. محمد الخلايله

٤٣_إسلام الطباشات

٤٤- أيمن مدانات

٤٥_ م. عدنان مشوقة

٤٦- د طالب الصرايرة

٤٧-محمد جرادات

٤٨ - أيوب خميس

٤٩- د بلال المومني ٥٠ - د محمد أبوصعيليك

٥١ - د.نصار الحيصه

٥٢ - احمد القطاونه ابو مجاهد

٥٣ - عوده النوايشه

٥٤-عبدالرحمن العوايشه. ٥٥-بسام الفايز

٥٦ محمود الفرجات

٥٧- د.خالد البستنجي

٥٨-م. سالم العمري

٥٩- د.اسماعيل المشاقبة

٦٠ - عبيد ياسين

٦١- خير ابو صعيليك

٦٢ -ررعه الغرابلي

٦٣-رهق الزواهرة

٦٤-آمال الشقران

٦٥- د. فايزة عضيبات

٦٦-المهندس موسى هنطش

٧٦- صالح الوخيان

٦٨- د عارف السعايدة

٦٩. د سالم الضمور

٧٠- د فراس القضاه

٧١- د صفاء المومني

٧٢- محمد الظهرواي

٧٣- سليمان ابو يحيى

٧٤- صالح العرموطي

٧٥- ينال فريحات

٧٦- محمد الغويري

٧٧. د غازي الذنيبات

٧٨.ريما ابوالعيس العموش

٧٩.ميادة شريم

٨٠.مروة الصعوب

٨١_ هيثم زيادي

٨٢.مجحم الصقور

٨٣علي الغزاوي

٨٤. دوائل رزوق

٨٥. خالد الشلول

٨٦.عبد المنعم العودات .

٠٨٧محمد الشطناوي.

٨٨-نواف الخوالده.

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