تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 رابط وطريقة التسجيل للطلاب نور ولي الأمر noor moe

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عمر شويل - جدة ننشر رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 لولي الأمر لتسجيل طالب مستجد في أول ابتدائي أو رياض الأطفال، وذلك بعد أن تم إصدار التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي القادم 1444 من جانب وزارة التعليم، ونظراً لأهمية التهيئة والاستعداد المُبكر لتسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور بالصف الأول الابتدائي وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم في المدارس، فقد أصدرت الوزارة بالتعميم فترات التسجيل في نظام نور أو مواعيد تسجيل الطلاب في الصف الأول، وأوضحت من له صلاحية التسجيل في نظام نور برقم الهوية، إلى جانب إيضاح أعمار القبول في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط نظام نور تسجيل أول ابتدائي ورياض الأطفال من مستخدم ولي الأمر.

تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم التسجيل في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 1444هـ، وذلك من قبيل التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلبة المستجدين في نظام نور لولي الأمر المركزي، وقد أكدت على ضرورة اعتماد العمل بالتعميم الجديد وبما ورد في دليل القبول والتسجيل.

وضرورة إبلاغه لكافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية “تحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة”، والمدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية، وتتيح الوزارة خدمة تسجيل طالب مستجد أمام أولياء الأمور بشكل إلكتروني عبر نظام نور للطلاب الموحد لتسجيل الأبناء دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس والمراكز الإشرافية، وذلك للتيسير على ولي الأمر الراغب في إلحاق أبنائه بالمراحل التعليمية الأولى.

حيث يستطيع ولي الأمر تسجيل الأبناء في أول ابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال من خلال تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر، ثم إنشاء حساب جديد، وفي الوقت الحالي يسعى أولياء الأمور للتعرف على مواعيد تسجيل الطلاب أو فترات التسجيل في نظام نور 1443، ومن له الحق في التسجيل وفق الصلاحيات التي منحها له نظام نور التعليمي، والتعرف على خطوات التسجيل في نظام نور المركزي لولي الأمر أو للطلاب المستجدين، حيث يتم إرفاق كافة الأمور التي تتعلق بعملية تسجيل طالب جديد في نظام نور عبر موقع ثقفني.

متى تسجيل نظام نور للابتدائي 1444؟

أطلقت وزارة التعليم الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1444هـ، ووفقاً لمواعيد البدء في استقبال طلبات تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 المعلنة، فمن المقرر أن يستقبل النظام الطلبات حسب المواعيد التالية:

بدء تسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يتم إجراء المفاضلة بها وإجراء المفاضلة بالمدارس للطلاب المسجلين في نظام نور للطلاب اعتباراً من تاريخ 17 أبريل 2022م الموافق لتاريخ 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل لهذه الفئة حتى تاريخ 23 رمضان 1443هـ.

بدء تسجيل الطلاب السعوديين والمقيمين في المدارس الأهلية العالمية والأجنبية وفي المدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من 16 رمضان 1443هـ الموافق لتاريخ 17 أبريل 2022م، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق المحدد بتاريخ 17 ربيع الأول 1444هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2022م.

تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يجري بها مفاضلة اعتباراً من تاريخ 7 شوال 1443 الموافق لتاريخ 8 مايو 2022م، ويستمر نظام نور في التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2022م.

رابط نظام نور تسجيل 1443

يتم التسجيل في نظام نور عن طريق قائد المدرسة أو من خلال حساب نظام نور لولي الأمر، حيث يتم الدخول بحساب ولي الأمر عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة السر) ورمز التحقق، ومن ثم تسجيل طالب جديد واتباع الخطوات الموضحة بالفيديو المرفق بالمقال، ويمكنكم الدخول إلى نظام نور من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 (noor.moe.gov.sa).

طريقة التسجيل في نظام نور 1444

أعلنت وزارة التعليم عام عن إتاحة رابط التسجيل في نظام نور لولي الأمر لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك فور حلول موعد بدء التسجيل في نظام نور المحدد بالخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات الذي يبدأ اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ السادس عشر من شهر رمضان 1443هـ الموافق لتاريخ السابع عشر من شهر أبريل 2022م.

ومنذ أن أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن مواعيد التسجيل في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال عبر نظام نور للطلاب 1443، وأولياء الأمور يبحثون عن متى يبدأ تسجيل الطلاب في نظام نور وطريقة تسجيل طالب جديد بالصف الأول الابتدائي للالتحاق بالعام الدراسي القادم 1444هـ، لذلك قمنا بتوفير موعد البدء في استقبال التسجيل بموقع نور لولي الأمر.

إلى جانب إرفاق فيديو شرح خطوات تسجيل الطلاب في برنامج نور التعليمي، فمن يرغب في معرفة طريقة تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من الجوال

من يرغب في التعرف على طريقة تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 لولي أمر جديد أو تسجيل طالب جديد في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ومن يرغب في التسجيل في الصف الأول الابتدائي للطلاب والطالات المستجدين والمستجدات أو تسجيل طالب جديد في نظام نور يمكنه ذلك وفق الموعد المحدد له رسمياً كما هو موضحاً الجدول المرفق، كما يمكنكم دخول موقع نور من خلال اتباع رابط تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1444 الرسمي المرفق.